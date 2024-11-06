غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على بلدة البزالية ومحيط بلدة العين بالبقاع، ومحيط بلدة بلهيص بالبقاع شرقي لبنان".

وأضافت أن "غارتين إسرائيليتين على بلدتي دير انطار والسلطانية جنوبي لبنان".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.