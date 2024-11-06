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كواليس الانتخابات.. كيف تغيرت قواعد اللعبة وصعود ترامب

دوليات

2024-11-06 | 16:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كواليس الانتخابات.. كيف تغيرت قواعد اللعبة وصعود ترامب
المصدر:
Sky News عربية
1,300 مشاهدة

كشفت تقارير إعلامية أن ابن دونالد ترامب الأصغر، بارون، كان له دور كبير في صعود والده السياسي من جديد وعودته إلى البيت الأبيض، عقب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الثلاثاء.

وتحدثت مجلة "تايم" عن الدور الذي لعبته برامج البودكاست في جذب ترامب لشريحة مهمة من الناخبين الأميركيين، وهم الشباب الذكور.

ومن المعروف أن هذه الفئة لا تعتمد بالأساس على وسائل الإعلام التقليدية، بل تستمد معظم أفكارها ومواقفها من المحتوى، الذي يجري تداوله في منصات البودكاست ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت حملة ترامب اهتمامها بشكل كبير نحو تلك القنوات لاستقطاب هذا الجمهور وإقناعه بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت على المرشح الجمهوري البالغ من العمر 78 عاما.

وذكرت "تايم": "حوارات البودكاست التي أجراها ترامب والتي ركزت على الشباب الذكور أصبحت استراتيجية أساسية لحملته الانتخابية غير العادية".

وأضافت: "خلال تنافسه المبدئي مع بايدن، كانت الاستطلاعات تشير إلى أن الرجال، وخاصة الشباب، كانوا يبتعدون عن بايدن أكثر من غيرهم، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.. كان تقدم ترامب هو الأكثر هيمنة بين الناخبين الذكور غير الموثوق بهم والذين تقل أعمارهم عن 40 عاما.. وحينها، ركز مستشاروه على هذه المجموعة، التي كانت ترى أن بايدن رجل مسن ولا ينبغي أن يكون رئيسا".

وتابعت: "هذه الفئة من الذكور تتفاعل مع السياسة في الغالب من خلال برامج البودكاست والصفحات الاجتماعية، إنها تقدر جرأة ترامب وقدرته على تحطيم الأعراف.. لقد كانت مخاطرة كبيرة من حملة ترامب على تركيز قدر كبير من الطاقة على هؤلاء الناخبين، الذين لا يهتمون كثيرا بالسياسة".

وبعد ترشح هاريس وظهورها في المناظرة، كان زخمها مرتفعا طوال شهر سبتمبر. وقال أحد كبار مساعدي ترامب حينها: "كان هناك الكثير من القلق الداخلي من أنها كانت خصما أقوى مما كنا ندرك".

وأوضحت مجلة "تايم": "حنيها عاد ترامب إلى شعاره: تسريع الوتيرة للفوز بأصوات الناخبين الشباب الذكور، وكلّف وايلز أليكس بروزويتز، وهو مستشار جمهوري يبلغ من العمر 27 عاما، بتقديم قائمة بشخصيات البودكاست الشهيرة عبر الإنترنت لإجراء مقابلات معها".

وأبرزت، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن بروزويتز ودانييل ألفاريز، وهو مستشار كبير آخر لترامب وصلا في صباح اليوم التالي إلى منتجع ترامب ومعهما القائمة.

وقال بروزويتز: "لدي قائمة بالبودكاستات التي أردت أن أعرضها عليك"، وتبرز المجلة أن ترامب قاطعه متسائلا: "هل تحدثت عن هذا الأمر مع بارون؟"، في إشارة إلى ابنه البالغ من العمر 18 عاما، فردّ عليه بالقول: "لا سيدي".

وذكر ترامب: "اتصل ببارون وأطلعه على الأمر وأخبرني".

وخلال تواصله مع بارون، علم بروزويتز أن ابن ترامب الأصغر كان مغرما بشكل خاص بالمؤثر الشهير أدين روس، واتفقا على أن "هذا هو المكان الذي يجب أن يبدأ منه ترامب"، وحينها تضيف المجلة "كانت استراتيجية البودكاست قيد التنفيذ".

وفي أغسطس الماضي، ظهر ترامب في بودكاست روس، الذي انتشر على نطاق واسع، وحقق ملايين المشاهدات.

وقد تميزت الأسابيع التالية بسلسلة من المقابلات مع مقدمي البودكاستات الشبابية، مثل: لوغان بول، وثيو فون، وجو روغان. وقد اتخذت الحملة قرارا متعمدا بتجنب أغلب المقابلات الإعلامية التقليدية.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت"، فإن بارون هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في جامعة نيويورك، يلعب دورا مهما في تشكيل استراتيجية والده الإعلامية.

وكشفت أن البودكاستات التي ظهر فيها دونالد ترامب كانت بتوصية من بارون، مضيفة أنها ساهمت في "مشاركة عالية من الشباب في الانتخابات"، وذكر ترامب قائمة بالشخصيات الرئيسية الداعمة له في خطاب النصر، من بينهم ثيو فون وجو روغان.
 
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