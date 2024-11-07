أمريكي يتجسس لصالح الصين في ألمانيا.. ما القصة؟

وقال المدعي العام في بيان: "كان مارتن د. يعمل لدى القوات المسلحة الأمريكية في ألمانيا، وفي عام 2024، اتصل بممثلي الحكومة الصينية وعرض عليهم نقل معلومات سرية".وأضاف: "تم القبض على مارتن في فرانكفورت".وأشار المدعي العام الى انه "في سياق التواصل مع ممثلي الشعبية، كان ينوي نقل المعلومات التي تلقاها أثناء عمله في الأمريكي".