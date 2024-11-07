الصحة العالمية: إجلاء 6 أطفال من غزة إلى رومانيا

وفي وقت سابق، كشف منظمة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، أنه "سيتم إجلاء أكثر من مائة مريض من قطاع إلى الإمارات ورومانيا يوم الأربعاء، حيث جاء في منشور له على منصة "أكس": "بالأمس، تم إجلاء ستة أطفال من إلى رومانيا لتلقي رعاية متخصصة عاجلة: ثلاثة منهم لعلاج السرطان، واثنان لعلاج أمراض الدم وواحد لعلاج الإصابات".كما أفادت الإماراتية في وقت سابق بأن "الإمارات ومنظمة العالمية قامتا بإجلاء 86 فلسطينيا من الجرحى والمصابين بأمراض خطيرة، بالإضافة إلى 124 من أفراد عائلاتهم من قطاع غزة".