الجيش الاسرائيلي يقر بمقتل واصابة 21 جنديا بمعاركه مع حزب الله

وقال الجيش، إن "5 جنود قتلوا من ناحال وإصابة 16 في بمجمع لحزب الله في الأسابيع الأخيرة جنوبي لبنان".ولم يحقق جيش الكيان الصهيوني اي تقدم على الارض بعمليته البرية لاجتياح لبنان، فيما تكبد بخسائر كبيرة في صفوفه بالاضافة الى تفجير مئات الاليات العسكرية.