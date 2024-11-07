زيلينسكي يحذر: تقديم تنازلات لبوتين سيكون انتحاريا لأوروبا

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في بودابست "وقف إطلاق في غياب الضمانات الأمنية.. هو تمهيد لاستمرار الاحتلال".كما شدّد زيلينسكي، خلال خطاب في بودابست، على أن تقديم أي تنازل بشأن أوكرانيا للرئيس فلاديمير بوتين سيكون "غير مقبول" لكييف و"انتحاريا" لأوروبا.وأضاف: "أوصَى منكم، الحاضرون هنا، أوكرانيا بشدة، بأن تقدم +تنازلات+ لبوتين، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لأوكرانيا وانتحاري بالنسبة لأوروبا برمتها".واعتبر أن العلاقات بين الولايات وأوروبا لا يجب أن "تضيع" بل أن "تُقدّر" بعد فوز دونالد ترامب في الرئاسية الأمريكية.وتابع: "نأمل أن تصبح أميركا أقوى، هذه أمريكا التي تحتاج إليها أوروبا، وأوروبا القوية هي ما تحتاج إليه أمريكا، إن الرابط بين الحلفاء يجب أن يُقدّر وأن لا يضيع".