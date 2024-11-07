واشنطن تعلن: سنواصل العمل للتوصل لحل في لبنان

ولفت الى انه "سنواصل الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في واستعادة الرهائن".

الى ذلك، قال البنتاغون، إن "الوزير أوستن أكد أهمية اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الوضع الإنساني المروع في غزة".

وتابع أن "الولايات تريد حلا دبلوماسيا على طول الخط الأزرق يسمح للمدنيين من بالعودة لمنازلهم".