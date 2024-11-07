لاريجاني: إيران يجب ألا تنجر إلى فخ إسرائيل

قال المرشد الإيراني علي لاريجاني، الخميس، إن بلاده يجب ألا تنجر إلى فخ وأن تتخذ خطوة عقلانية في الرد عليها.

ولفت لاريجاني الى أنه "ينبغي لإيران وضع حد لإسرائيل واتخاذ قرار بشأن الرد على هجومها". وأضاف أن "إسرائيل تريد نقل التوتر إلى بعد فشلها في تحقيق أهدافها بغزة ولبنان". وقصفت طائرات "إسرائيلية"، في (26 تشرين 2024)، أهدافا عدة في ومدن إيرانية، وأعلنت عن نجاح الدفاعات بالتصدي لمحاولات استهداف عدة، فيما تتحدث عن عزمها الرد على الهجوم.

