ترامب بشأن بوتين: أعتقد أننا سنتحدث سويا

وقال بحسب قناة "إن بي سي" في أول مقابلة تجرى معه منذ فوزه في الرئاسية "أعتقد أننا سنتحدث سويا".وكان الرئيس قد أعلن الخميس، "استعداده لاستئناف التواصل" مع ترامب، بعد فوز الجمهوري في الرئاسية، موجها إليه التهنئة بذلك.وأفاد بوتين خلال منتدى إلى إلى أنه "إذا أراد أحد استئناف التواصل، فهذا لا يزعجني، أنا مستعد. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأهنّئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة".وأضاف: "رغبة في استعادة العلاقات مع وتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية تستحق الاهتمام"، وتابع: "نحن مستعدون لاستعادة العلاقات مع أمريكا والكرة في واشنطن".