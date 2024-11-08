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اختارها ترامب لمنصب مهم.. من هي سوزي وايلز؟

دوليات

2024-11-08 | 01:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اختارها ترامب لمنصب مهم.. من هي سوزي وايلز؟
2,772 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس رئيسة حملته الانتخابية، سوزي وايلز، لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.

وقال في بيان "لقد ساعدتني سوزي وايلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي".
 
وأضاف أن وايلز "ستواصل العمل بلا كلل لجعل أميركا عظيمة مجددا"، في إشارة إلى الشعار الشهير لحملته الانتخابية.
 
وذكر الرئيس المنتخب بأن هذه السيدة الستينية ستكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى هذا المنصب المرموق، معتبرا إياه "شرفا استحقته عن جدارة".
 
ومنصب كبير موظفي البيت الأبيض يعتبر في الولايات المتحدة المركز الأكثر استراتيجية في السلطة التنفيذية، وهو يعادل في دول أخرى منصب رئيس ديوان الرئاسة أو رئيس الديوان الملكي في الدول الملكية.
 
وعندما صعد ترامب إلى المنصة للإعلان عن فوزه بعد يوم الاقتراع، كانت وايلز من بين الأشخاص التي شكرهم، وقال "تحب سوزي البقاء في الخلف، دعني أخبركم إنها طفلة الجليدية. نحن نطلق عليها الطفلة الجليدية".
 
وتعتبر هذه السيدة المستشارة الأكثر أهمية لترامب، إذ أنها عملت في السياسة عدة عقود. وهي قادرة على التأثير من دون "ترك أي أثر"، وقد يكون لها الدور الأكبر في نجاح ترشيح ترامب في الحزب الجمهوري، وصاحبة تأثير و"نفوذ كبير" حول ترامب.
 
وعملت وايلز (67 عاما) مع حكام وأعضاء في الكونغرس، بينهم السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، والسيناتور رون دي سانتس.
 
كما عملت وايلز في حملات ترامب في 2016 وفي 2024. تتواصل مع الصحافة في مناسبات نادرة، وعادة ما تكون ملاحظاتها "مختصرة وحذرة".
 
وبعد تعليقات أدلى بها رجل الأعمال مارك كوبان، الذي قال "إن ترمب لا يحيط نفسه بنساء قويات وذكيات". ردت وايلز: "قيل لي إن مارك كوبان يحتاج إلى مساعدة في التعرف على النساء القويات والذكيات المحيطات بترامب حسنا نحن هنا".
 
وأضافت قولها: "فخورة بقيادة حملة ترامب".
 
ويشير حسابها على لينكدإن أنها عملت أيضا في حملة الرئيس الأسبق الانتخابية، رونالد ريغان في 1980.
 
وتقول في تعريفها عن نفسها إنها "تزدهر تحت الضغوط"، وتدرج التفكير النقدي كأحد أهم التخصصات التي تبدع فيها، وهي من مشجعي فريق جاكسونفيل جاغوارز لكرة القدم.
 
من يعملون معها يقولون إنها "جيدة فيما تفعل" و"ماهرة" و"مديرة قادرة" و"مراقبة" قادرة على تنمية المواهب، و"دقيقة" في عملها لتأطير المسارات التي تحدد الفرق بين الفوز والخسارة، وفي جميع الحملات التي قادتها استطاعت أن تترك بصمتها.
 
وتعتبر وايلز من عائلة مشهورة للأميركيين، فهي هي ابنة لاعب كرة القدم الأميركي والمذيع الرياضي الشهير بات سامرال، وهي أم وجدة، وتنتمي للكنيسة الأسقفية الأميركية.

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