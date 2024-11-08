"لا أرى مستقبلي هنا".. ابنة ماسك تودع أمريكا بعد فوز ترامب

ويلسون، التي تبلغ من العمر 20 عاما، كانت قد قطعت علاقتها بوالدها في عام 2022، وترغب الآن في الابتعاد عن الولايات خصوصا بعد دعم والدها العلني لترامب.وأعلنت ويلسون على موقع "Threads" إنها لم تعد ترى مستقبلها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن فوز أكد قرارها.وقالت: "حتى لو استمر في الحكم لمدة 4 سنوات فقط، فإن الأشخاص الذين صوتوا لدونالد والموافقين على رؤيته سيكونون هنا دائما".* 6 أبناء لماسكوفيفيان هي واحدة من 6 أبناء لماسك من زوجته الأولى، جوستين ويلسون.وقد اتهمت والدها سابقا بأنه "غائب"، بينما أشار ماسك في حوار مع كاتب سيرته والتر ايزاكسون إلى أن مدرسة "كروس رودز" للفنون والعلوم في سانتا مونيكا أثرت في تفكير ابنته، واصفا ذلك بـ " فيروس العقل المستيقظ".وأعرب ماسك عن حزنه بسبب هذا الخلاف، مشيرا إلى أن فقدان التواصل مع فيفيان كان مؤلما أكثر من وفاة ابنه الأول، نيفادا.وفي مقابلة أخرى، وصف ماسك ابنته بأنها "ماتت" بالنسبة له، وهو ما دفع ويلسون للرد في مقابلة مع " إن بي سي نيوز"، حيث وصفته بأنه "بارد" و"قاس".وقد تحوّل ماسك إلى أحد كبار داعمي في انتخابات 2024، متبرعا بنحو 120 مليون دولار لدعمه، على الرغم من موقفه السابق بعدم تأييد أي مرشح.