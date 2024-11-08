حزب الله يستهدف قاعدة "ستيلا ماريس" ومطار "رامات ديفيد" في "اسرئيل"

وذكرت المقاومة الاسلامية في بيان ورد لـ نيوز، أنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها الصهيوني، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية". ‏واضاف البيان ان "المقاومة الإسلامية استهدفت اليوم ايضا قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية".