مواليد 2006 وقلب الطاولة على خصوم والده.. ماذا تعرف عن "بارون" ابن ترامب؟

وأدى توجيه بارون لأليكس إلى تحقيق فاعلية كبيرة في استعادة الزخم بين الناخبين الشباب، حيث أوصى بظهور في بودكاست أدين روس، والذي ساعده على جذب دعم الشباب، ما أسهم في فوز بالانتخابات.بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس الأمريكي ترامب، وهو الأقل ظهورًا بين أخوته في الإعلام مقارنة بهم، وُلد بارون في 20 مارس 2006 في نيويورك، وهو الوحيد من زواج وميلانيا .ويدرس في جامعة (NYU)، وكان قد بدأ دراسته في الجامعة في عام 2022، وحاليًا، يبلغ بارون 18 عامًا، وبحسب وسائل إعلامية بارون متفوقًا في دراسته، ويُظهر اهتمامًا بمجالات السياسة والإعلام الجديد.ويختلف بارون عن بقية أفراد عائلته بكونه أكثر خصوصية، إذ يحتفظ بحياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء إلى حد كبير.ويشتهر بارون بأنه يفضل الابتعاد عن الأضواء الإعلامية، على الرغم من تأثيره الواضح في والده، وأشار بعض المقربين منه في تصريحات صحفية أنه كان يتابع مؤثرين على منصات مثل "أدين روس" و"جو روجان"، وهو ما دفع إلى التركيز على هذه القنوات للوصول إلى الناخبين الشباب.