فوراً.. روسيا تدعو لانسحاب "القوات الاسرائيلية" من لبنان

وقالت عقب اجتماع المسؤولين في موسكو: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي المتعلق بتصعيد الصراع اللبناني الإسرائيلي، واتفق الطرفان على ضرورة حل هذا الصراع بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا".وشدد اللقاء على "ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية فورا من الأراضي اللبنانية لإيجاد حل حقيقي والسبل السلمية لحل الصراع في الأوسط”.