إيران "غاضبة" من مؤامرة إسرائيلية لتوريطها بقتل ترامب

وقالت الخارجية ان اتهام بالتورط في محاول اغتيال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، لا أساس لها إطلاقاً، معتبرة ان تكرار الاتهام مؤامرة من الكيان الصهيوني وأعداء لتعقيد بين واشنطن وطهران.وشددت على ان "طهران ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لنيل حقوقها".وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل الأميركية، عن اتهامات جنائية في مؤامرة إيرانية تم إحباطها لقتل ترامب قبل الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع، وذلك عن طريق في الحرس الثوري اصدر تعليمات الى احد معارفه في أيلول الماضي لوضع خطة ومراقبة وقتل ترامب.