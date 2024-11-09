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الشهر الماضي.. ثالث أعلى شهر بقتلى الجيش والشرطة الإسرائيليين والثاني بعدد المدنيين
دوليات
2024-11-09 | 02:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
865 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
كان شهر أكتوبر الماضي ثالث اعلى شهر بعدد خسائر
الجيش
الإسرائيلي طوال العام الماضي، حيث كان شهر أكتوبر 2023 "شهر الطوفان" وكذلك
ديسمبر
2023، هي
الأعلى
ليأتي أكتوبر 2024 بالمرتبة الثالثة.
وبحسب بيانات تتبعتها
السومرية
نيوز بشكل خاص، فإن عدد قتلى
الجيش
الإسرائيلي في أكتوبر 2023 (شهر الطوفان) بلغ 340 جنديا، وفي
ديسمبر
2023 بلغ 108 جنود، اما في شهر أكتوبر 2024 أي الشهر الماضي، بلغ 62 جنديا، يليه شهر
نوفمبر
2023.
وعلى صعيد
الشرطة
الإسرائيلية، جاء شهر أكتوبر 2024 أيضا هو ثالث اعلى شهر بخسائر
الشرطة
الإسرائيلية بعد كل من أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، وبلغ عدد قتلى
الشرطة
الإسرائيلية في أكتوبر 2024 شرطيين اثنين، اما في سبتمبر 2024 بلغ 3 عناصر شرطة، وفي أكتوبر 2023 (شهر الطوفان) بلغ 59 شرطيا.
وعلى صعيد المدنيين، جاء أكتوبر 2024 كثاني اعلى شهر بعدد القتلى المدنيين
الإسرائيليين
بعد شهر أكتوبر 2023 شهر الطوفان، وبلغ عدد القتلى المدنيين
الإسرائيليين
في أكتوبر 2024 21 مدنيا، مقارنة بـ792 مدنيا في أكتوبر 2023 (شهر الطوفان).
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