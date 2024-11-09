الشهر الماضي.. ثالث أعلى شهر بقتلى الجيش والشرطة الإسرائيليين والثاني بعدد المدنيين

وبحسب بيانات تتبعتها نيوز بشكل خاص، فإن عدد قتلى الإسرائيلي في أكتوبر 2023 (شهر الطوفان) بلغ 340 جنديا، وفي 2023 بلغ 108 جنود، اما في شهر أكتوبر 2024 أي الشهر الماضي، بلغ 62 جنديا، يليه شهر 2023.وعلى صعيد الإسرائيلية، جاء شهر أكتوبر 2024 أيضا هو ثالث اعلى شهر بخسائر الإسرائيلية بعد كل من أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، وبلغ عدد قتلى الإسرائيلية في أكتوبر 2024 شرطيين اثنين، اما في سبتمبر 2024 بلغ 3 عناصر شرطة، وفي أكتوبر 2023 (شهر الطوفان) بلغ 59 شرطيا.وعلى صعيد المدنيين، جاء أكتوبر 2024 كثاني اعلى شهر بعدد القتلى المدنيين بعد شهر أكتوبر 2023 شهر الطوفان، وبلغ عدد القتلى المدنيين في أكتوبر 2024 21 مدنيا، مقارنة بـ792 مدنيا في أكتوبر 2023 (شهر الطوفان).