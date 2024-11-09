حريق هائل في الحمرا

نيوز – دولي

اندلع حريق هائل ناجم عن احتراق مولد كهرباء ما أدى إلى اختناقات وتضرر عشرات في اللبنانية بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "الحريق الذي اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في الحمراء أدى الى تمدد النيران إلى عشرات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة ما أدى إلى احتراقها وانفجار منها واندلاع حريق هائل".

وأشارت الوكالة إلى أن "أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحريق حيث تعمل على اخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه.

وذكرت وسائل اعلامية أن هناك اختناق بسبب الدخان المتصاعد من الحريق الهائل بمنطقة الحمرا – بيروت.

وتابع والبلديات القاضي بسام مولوي الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق، وأعطى التوجيهات اللازمة للإسراع في إخماد النيران وإبعاد خطر تمددها الى باقي والأبنية المجاورة.

وتم إخلاء المنازل المحيطة بحريق الحمرا في بيروت من السكان خوفًا من تمدد النيران وارتفاع الاختناق الناتجة عن الدخان الكثيف، فيما سجلت اصابة شخص نتيجة الحريق وهو عامل من جنسية غير لبنانية.