"هرمز 450".. حزب الله يعلن إسقاط مُسيرة "إسرائيلية"

وذكر بيان للحزب تابعته نيوز، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، قام مجاهدو وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، عند الساعة 08:00 من صباح اليوم ‏السبت 09-11-2024 بإسقاط مسيرة هرمز 450 بصاروخ أرض – جو".وأضاف البيان، انها "سقطت في بلدة دير سريان، ومن ثم قام المعادي بالإغارة عليها".