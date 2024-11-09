قصف "أمريكي بريطاني" يستهدف صنعاء

استهدف قصف جوي، مساء اليوم السبت، اليمنية صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا يستهدف صنعاء".

وتعرض ميناء ومطار الحديدة اليمن، خلال الشهرين الماضيين، الى قصف جوي "إسرائيلي" مكثف.



وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.



ورداً على ذلك شكلت الولايات وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي بحري بالمنطقة.