حزب الله يعلن مهاجمة قاعدة "إسرائيلية" للمرة الأولى

أعلن اللبناني، مساء السبت، قاعدة "إسرائيلية" للمرة الأولى بالمسيرات الانقضاضية.

وقال الحزب في بيان، "في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلامية ، وللمرّة الأولى، هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة عين خوزلوت (قاعدة اتصالات عسكرية)".

وأضاف البيان أن "تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 55 كلم، جنوبي طبريّا، وقد أصابت أهدافها بدقّة".