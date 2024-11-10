سوريا.. دوي انفجارات في العاصمة دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بسماع أصوات انفجارات قوية في منطقة (ع) بريف دمشق.





وأكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.



من جهتها، قالت الأنباء السورية الرسمية، انه "يجري التحقق من طبيعة الانفجار".

وأكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.من جهتها، قالت الأنباء السورية الرسمية، انه "يجري التحقق من طبيعة الانفجار".