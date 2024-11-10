الكوليرا تجتاح اليمن.. تقرير أممي: 220 ألف اصابة منذ مطلع العام الجاري

وأكد التقرير بأنه "تم رصد 219 ألفا و9 إصابة بمرض الكوليرا في اليمن خلال الفترة من 1 كانون الثاني وحتى 20 تشرين 2024".وأوضح تقرير صادر عن منظمة الأمم للطفولة (اليونيسف) وكتلة المياه والصرف الصحي (WASH Cluster) أن معظم الحالات تم رصدها في محافظات "الحديدة وحجة (غرب) وذمار (وسط) وتعز (جنوب غرب) من أكثر المحافظات في انتشار الإصابة بالمرض".وفي منتصف تشرين الماضي، أعلنت الأمم عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن تفشي مرض الكوليرا في اليمن إلى 720 شخصًا، معظمهم من النساء والفتيات، وذلك منذ اذار الماضي.وذكرت جويس مسويا، القائمة بأعمال العام للأمم للشؤون الإنسانية لمجلس الدولي، أن "مرض الكوليرا يواصل انتشاره السريع في اليمن، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 203 آلاف حالة اشتباه منذ اذار، وأكثر من 720 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الكوليرا خلال نفس الفترة".