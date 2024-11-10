هولندا.. اعتقال متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في أمستردام

واعتقلت المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات ويرفعون لافتات في دام، غداة صدامات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وشبان، الخميس.واندلعت اشتباكات خلال الليل أمستردام عقب مباراة بين فريقي "مكابي تل أبيب" و"أياكس أمستردام".وبثت قناة "AT5" المحلية تظهر وهي ترافق مشجعين إسرائيليين إلى الفندق. كما أظهرت فيديوهات أخرى ضرب عدد من .في حين صورت بعض المقاطع عددا ممن يرجح أنهم مشجعون للفريق الإسرائيلي، يرددون شعارات بالعبرية "اقضوا على العرب! سننتصر".جاء هذا الهجوم بعدما تجمع حوالي 100 مشجع للنادي الإسرائيلي في دام، ظهر الخميس، محاطين بقوة كبيرة من الشرطة، قبل التوجه إلى يوهان كرويف في جنوب الهولندية.وكان مخططا في البداية تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين قرب الملعب للتنديد باستضافة النادي الإسرائيلي، لكن بلدية أمستردام طلبت تنظيمها في مكان أبعد قليلا لأسباب أمنية.وأتت الصدامات في أمستردام بعد رفع جماهير نادي باريس سان جرمان الفرنسي قبل يومين أيضا لافتة عملاقة كتب عليها "فلسطين حرة"، خلال استضافة أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.بينما اعتبر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن "لا مكان لهذه اللافتة في هذا الملعب"، وأن تصرفات كهذه محظورة في كرة القدم المحلية والقارية.إلى ذلك، رفض روتايو، الجمعة، تغيير مكان إقامة مباراة فرنسا وإسرائيل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية، المقررة في 14 تشرين الثاني على "ستاد دو فرانس" في ضاحية الفرنسية.