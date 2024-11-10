تفجيرات البيجر.. تفاصيل جديدة واعتراف رسمي

نيوز – دولي

كشف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن معارضة جهات كبيرة في تل أبيب تنفيذ عملية "البيجر" في لبنان واغتيال عام "حزب الله" حسن نصر الله، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وبحسب الهيئة، ففي أول اعتراف إسرائيلي لعملية "البيجر"، تحدث نتنياهو عن معارضة جهات كبيرة في والمستوى الذي كان مسؤولا عنها تنفيذ هذه العملية واغتيال نصر الله.

وأوضحت أنه "خلال جلسة الأسبوعية، اتهم نتنياهو جهات لم يسمها داخل البلاد وخارجها، بترويج الأكاذيب بخصوص صفقة لإطلاق سراح الأسرى، كما أكد الإسرائيلي وجوب نفي هذه الأكاذيب".

وفقا للهيئة فإن وزير الدفاع المقال يؤاف غالانت هو من عارض تنفيذ عملية "البيجر" في لبنان وعارض اغتيال نصر الله.

يذكر أنه يومي 17 و18 ايلول الماضي، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة الاستدعاء (بيجر) وأجهزة الاتصال اللاسلكي، في مناطق مختلفة من لبنان.

وبحسب البيانات الرسمية أسفر ذلك عن مقتل 37 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف.

واتهم حزب الله والسلطات اللبنانية، إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث.

وفي 27 ايلول اغتالت إسرائيل نصر الله بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، فيما تعهد حزب الله بمواصلة قصف إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة.

هذا وتشن إسرائيل عملية عسكرية على لبنان منذ 23 ايلول، نفذت خلالها غارات جوية واسعة النطاق.

والهدف المعلن هو خلق ظروف آمنة في مناطق الحدود الشمالية لإسرائيل حتى يتمكن عشرات الآلاف من السكان من العودة إلى هناك.

في حين يطلق "حزب الله" يوميا الصواريخ نحو شمال إسرائيل، ويتصدى لمحاولات توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسط جهود دولية لخلق حل دبلوماسي بين الطرفين، وتطبيق القرار 1701.