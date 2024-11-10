​حصيلة أولية للانفجارات التي استهدفت ريف دمشق

وأفاد مصدر طبي في مشفى في زينب، بـ"سقوط 9 شهداء و20 مصابا، في حصيلة غير نهائية للعدوان".

وكانت وسائل إعلام أفادن، اليوم الأحد، بسماع أصوات انفجارات قوية في منطقة زينب بريف دمشق، كما أكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف "إسرائيلي" استهدف المنطقة.



وذكرت الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف بناءً سكنياً في منطقة زينب بريف دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والإصابات".