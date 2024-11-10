لبنان.. حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
05:30 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم بغداد السنوي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-505993-638668529941021680.jpg
لبنان.. حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية"
دوليات
2024-11-10 | 11:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
628 مشاهدة
أعلنت وزارة
الصحة
اللبنانية، الأحد، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.
وقال مركز عمليات طوارئ
الصحة
العامة التابع لوزارة الصحة، إن "غارات
العدو
الإسرائيلي ليوم أمس السبت 9 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 53 شهيدا و99 جريحا".
وأضاف "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3189 شهيدا و14078 جريحا".
وتشهد
لبنان
منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية
14:25 | 2024-11-10
غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان
14:52 | 2024-11-09
بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا الغارات على لبنان
13:37 | 2024-11-09
حصيلة إجمالية لضحايا الغارات على لبنان
12:04 | 2024-11-07
لبنان
غارات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طقس العراق: جولة مطرية ليومين و5 محافظات "محرومة منها"
محليات
36.64%
00:50 | 2024-11-10
طقس العراق: جولة مطرية ليومين و5 محافظات "محرومة منها"
00:50 | 2024-11-10
الحكومة العراقية للعوائل: ابقوا في منازلكم
محليات
23.16%
09:23 | 2024-11-10
الحكومة العراقية للعوائل: ابقوا في منازلكم
09:23 | 2024-11-10
خطوات "مثيرة" من المنتخب الأردني قبل مواجهة العراق في البصرة
رياضة
20.85%
03:59 | 2024-11-10
خطوات "مثيرة" من المنتخب الأردني قبل مواجهة العراق في البصرة
03:59 | 2024-11-10
تنويه جديد بشأن التجوال في أيام الحظر ببغداد والمحافظات
محليات
19.35%
06:11 | 2024-11-09
تنويه جديد بشأن التجوال في أيام الحظر ببغداد والمحافظات
06:11 | 2024-11-09
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-10
Morning Live
تمكين المرأة العراقية من خلال رياضة التنس - حلقة ١٥١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-10
Morning Live
تمكين المرأة العراقية من خلال رياضة التنس - حلقة ١٥١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٤٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٤٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-10
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Biotic
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
Biotic
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
خط أحمر
خلاف حول الإرث ينتهي بفاجعة - الحلقة ٢١ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
من الأخير
صنبور الدولار وولاية ترامب القادمة - حلقة ٣٠ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-10
Morning Live
تمكين المرأة العراقية من خلال رياضة التنس - حلقة ١٥١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-10
Morning Live
تمكين المرأة العراقية من خلال رياضة التنس - حلقة ١٥١ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٤٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - الحلقة ١٤٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-10
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
عشرين
العراق بين عودة ترامب وتهديدات اسرائيل - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-09
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
رحال
الموصل بيوت صفّارين وباجة - الحلقة ٢٢ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-09
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-09
Biotic
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
Biotic
السكر وطقطقة المفاصل أسباب وعلاجات - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-08
اخترنا لك
لبنان.. الكشف عن مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار
16:01 | 2024-11-10
تفاصيل "مكالمة الخميس".. ماذا طلب ترامب من بوتين
15:51 | 2024-11-10
بيان سعودي يخص زيارة رئيس الأركان الى إيران
15:29 | 2024-11-10
غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية
14:25 | 2024-11-10
زلزالان يضربان سواحل كوبا خلال ساعتين
14:08 | 2024-11-10
رئيس الأركان "الإسرائيلي" يصادق على توسيع العملية البرية في لبنان
13:41 | 2024-11-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.