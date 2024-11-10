لبنان.. حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية"

أعلنت وزارة اللبنانية، الأحد، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة، إن "غارات الإسرائيلي ليوم أمس السبت 9 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 53 شهيدا و99 جريحا".

وأضاف "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3189 شهيدا و14078 جريحا".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.