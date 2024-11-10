هل انتهى السباق الانتخابي في الولايات المتحدة؟

نيوز – دولي

ما زال الصراع بين والديمقراطيين محتدما لحسم السيطرة على مجلس النواب، رغم ظفر المرشح دونالد ترامب بالسباق الرئاسي، بحصوله على 312 صوتا من أصل 538 وهي مجموع أصوات المجمع الانتخابي.

وتظل عملية فرز الأصوات جارية لحسم 17 مقعدا لم تعلن نتائجها النهائية بعد، ويحتاج الجمهوريون إلى الفوز بخمسة مقاعد إضافية للوصول إلى الأغلبية المطلوبة (218 مقعدا)، بينما يسعى الديمقراطيون إلى الظفر بـ 13 مقعدا إضافيا لتحقيق الأغلبية.

وحاليا، يمتلك الجمهوريون 213 مقعدا، بينما حصل الديمقراطيون على 200 مقعد تقريبا، ويظل التنافس قائما في الدوائر المتبقية للحسم النهائي.

ويتواصل فرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية الأميركية، وأبرزها في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا وجورجيا وميشيغان، حيث يتواصل العد بسبب كثافة التصويت بالبريد والتصويت المبكر أساسا.

وشهدت الولايات الثلاثاء انتخابات عامة شملت الرئاسيات ومجلس والشيوخ، فضلا عن المجالس المحلية المنتخبة.

وأُعلن، مساء السبت، حسم ترامب نتائج آخر الولايات المتأرجحة، ويتعلق الأمر بأريزونا التي رجحت المرشح الجمهوري بـ 52.3 في المئة من الأصوات، بينما حصلت كاميلا هاريس على 46.8 في المئة منها.

وفي انتخابات مجلس الشيوخ، تمكن الجمهوريون من الحفاظ على أغلبيتهم بحصولهم لحد الآن على 52 مقعدا، باعتبار أن الأغلبية المطلوبة للسيطرة على مجلس الشيوخ هي 51 مقعدا من أصل 100، بينما احتفظ الديمقراطيون لحد الآن بـ45 مقعدا، في انتظار حسم بقية مقاعد بمجلس الشيوخ الثلاثة بعد الانتهاء من فرز كل الأصوات.