ثلاث مكالمات بين نتنياهو وترامب خلال أيام.. هذا ما دار بها

وأكد نتنياهو في بيان مصور، أنه وترامب يتفقان بشأن "التهديد الإيراني".وقال إن المحادثات "كانت تهدف إلى تعزيز القوي بين والولايات . نحن نتفق بشأن التهديد الإيراني في جميع مكوناته والخطر الذي يشكله. كما نرى الفرص العظيمة أمام في توسيع السلام وفي مجالات أخرى".ووصف "الإسرائيلي" المحادثات التي أجراها بأنها "جيدة ومهمة للغاية".وقال بيان "إسرائيلي"، إن المباحثات بين نتنياهو وترامب "تهدف إلى تعزيز القوي بين والولايات المتحدة".