إطلاق نار بحفل جامعي في الولايات المتحدة

نيوز – دولي

قُتل شخص وأصيب آخرون في إطلاق نار جماعي في حفل "العودة إلى الوطن" بجامعة توسكيجي".

وفي التفاصيل، وقع إطلاق في حرم جامعة "توسكيجي"، حيث امتلأت الشوارع بالطلاب والخريجين والأفراد الذين يحتفلون بـ"العودة المائة" للدراسة.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها التواصل الاجتماعي طلقات نارية سريعة بينما راح يختبئ الحاضرون المذعورون على الأرض خلف .

واستجابت للاستدعاء بجريرة إطلاق نار في "1200 West Montgomery"، بأحد المجمعات السكنية العائدة للجامعة.

وتم التعرف على الضحية على أنه "فرد غير جامعي"، وفقا لما ذكرته الجامعة لصحيفة "نيويورك بوست".

كما أصيب العديد من الأشخاص وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وقال رئيس شرطة توسكيجي، باتريك مارديس، إن من بين المصابين طالبة أصيبت برصاصة في المعدة وطالب أصيب برصاصة في الذراع.

وأضاف مارديس لموقع "AL.com": "بدأ بعض الحمقى في إطلاق . لم يكن من الممكن إدخال سيارات الطوارئ إلى هناك، كان هناك الكثير من الناس".

هذا ويقود مكتب التحقيقات في ألاباما التحقيق في إطلاق .

جدير بالذكر أن جامعة "توسكيجي" تقع على بعد حوالي 39 ميلاً شرق مونتغمري، ألاباما.

ولم يكن معروفا على الفور عدد مطلقي النار، كما لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى صباح الأحد (بتوقيت الولايات المتحدة).