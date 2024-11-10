رئيس الأركان "الإسرائيلي" يصادق على توسيع العملية البرية في لبنان

وذكرت "القناة 12"، أن "مسؤولين في يعتقدون أنه ما زال مبكرا إعادة سكان البلدات الحدودية إلى منازلهم".كما ذكرت القناة أن "هناك إجماعا إسرائيليا أمريكيا على أن الإنجاز في جبهة وصل حده ويجب استغلاله سياسيا".وفي ذات السياق قالت القناة "14" العبرية إن "نتنياهو وافق على طلب وزير القومي إيتمار بن غفير للإنضمام للكابينت المصغر لإدارة الحرب".