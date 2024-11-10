زلزالان يضربان سواحل كوبا خلال ساعتين

وأشار المركز إلى أن شدة الزلزال بلغت 5.9 درجات والثاني 6.8 درجات.ويقع مركز الزلزالين على بعد 64 كيلومترا مانزانيلو التي يبلغ عدد سكانها 128 ألف نسمة.وبلغ عمق بؤرة الزلزال حوالي 17 كيلومترا، ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر والدمار.