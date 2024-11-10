تفاصيل "مكالمة الخميس".. ماذا طلب ترامب من بوتين

ذكرت صحيفة " بوست"، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تحدث هاتفيا إلى الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الخميس، وناقش الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المحادثة، إن ترامب حثّ بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين هنأ، يوم الخميس الماضي، المرشح الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الرئاسية الأمريكية.



كما أفادت تقارير إعلامية بأن ترامب تحدث أيضا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، وقال إنه سيدعم كييف.



وأعلن القومي الأمريكي جايك ساليفان الأحد، أن البيت الأبيض يعتزم إنفاق ما تبقى من التمويل المخصص لدعم أوكرانيا والبالغ 6 مليارات دولار قبل تنصيب ترامب رئيسا في يناير، محذرا من مخاطر إنهاء الدعم الأميركي لكييف على العالم.



وقال ساليفان بحسب محطة "سي بي إس" إن الرئيس جو بايدن سيناقش أهم قضايا السياسة الخارجية مع الرئيس المنتخب ترامب خلال لقائهما الأربعاء في المكتب البيضوي.



وأضاف أن اللقاء سيكون فرصة لبايدن "لشرح رؤيته للأمور والموقف منها للرئيس ترامب"، وكذلك البحث في "كيفية تعامل الرئيس ترامب مع هذه القضايا عندما يتولى منصبه".