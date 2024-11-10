لبنان.. الكشف عن مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار

وحسبما ذكرت "يديعوت أحرونوت"، فإن "إسرائيل ولبنان والولايات تبادلت مسودة لوقف إطلاق النار، وسط وأنباء عن وساطة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "هناك فرصة جيدة للتوصل إلى في لبنان".وكانت وزارة اللبنانية أعلنت، الأحد، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد، مؤكدة أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3189 شهيدا و14078 جريحا".وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.