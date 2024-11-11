لحيازته مخدرات وسلاح.. اعتقال نجل الداعية محمد حسان

وقال مدير تحرير يسري البدري، اليوم الإثنين، خلال مداخلة مع "الحكاية" على شبكة قنوات "أم.بي.سي" أنه أثناء مرور دورية أمنية لتفقد الحالة الأمنية بأحد شوارع 6 أكتوبر، اشتبهوا في سيارة وتم إيقافه وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 26 عاماً وهو نجل الداعية الشهير محمد حسان.وأوضح مصادر أمنية أنه بتفتيش سيارة الشاب الذي يعمل مدير تسويق بقناة تلفزيونية شهيرة، عثر على 4 قطع كبيرة من "الحشيش"، و3 أقراص مخدرة "تامول"، وسلاح أبيض يحمل آثار تقطيع المخدر.وأضاف، تم تحرير محضر بالواقعة، واعترف الشاب بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي والسلاح لتقطيع المخدرات، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.