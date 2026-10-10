جدل واسع بشأن تجربة تحرم آلاف الرضع في أفريقيا من لقاح التهاب الكبد

وتهدف الدراسة، التي يقودها باحثون دنماركيون، إلى مقارنة النتائج الصحية بين الأطفال الذين يتلقون اللقاح عند الولادة وآخرين يتأخر تطعيمهم، وسط اعتراضات من خبراء على المخاطر الصحية والأخلاقية، واستقالة أربعة أعضاء من لجنة أخلاقيات البحث في احتجاجاً على التجربة.وتتركز المخاوف على احتمال إصابة الرضع بالفيروس، الذي قد يؤدي إلى عدوى مزمنة وأضرار خطيرة في الكبد، فيما أشارت تقارير إلى تخصيص في 1.6 مليون دولار لدعم المشروع.