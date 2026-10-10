تأجيل الانتخابات الفلسطينية الى 11 ايلول 2027

وعزا المرسوم القرار إلى المعوقات السياسية والأمنية والميدانية، بما فيها الإجراءات الإسرائيلية والقيود على الحركة والتطورات في قطاع ، مؤكداً ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.كما كلف المرسوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الشرقية، وفقاً لقانون الانتخابات النافذ.