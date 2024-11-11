الأردن تدعو لدعم سيادة لبنان وكسر الحصار عن غزة

وقال الملك عبد الله خلال كلمته في قمة الرياض: "كيف يمكن إقناعهم أن الدولي يحمي كل الشعوب. أيها القادة علينا تكثيف جهودنا لسكر الحصار على أهلنا في غزة ووقف التصعيد في الضفة ودعم سيادة لبنان وأمنه ووقف الحرب عليه وتوفير كل ما يحتاجه اللبناني".وأضاف: "إن حل الدولتين أساس الاستقرار في المنطقة وعلى الدولي أن يتخذ موقفا حازما ولابد من تحرك فوري لإنهاء العدوان والتصعيد في المنطقة. لا نريد كلاما وإنما مواقف جادة"، داعياً إلى "المشاركة في إطلاق جسر إنساني الى غزة".