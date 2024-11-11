ميقاتي: ملتزمون بالقرار 1701 ونشر الجيش بالجنوب

وقال ميقاتي خلال كلمة لبنان في افتتاح القمة الإسلامية في الرياض "لا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان دون حسيب أو رقيب".واضاف: "إسرائيل تنتهك اتفاقيات جنيف في غاراتها على لبنان". وقال إن" الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تتخطى 5 مليارات دولار و 100 مليون دولار"، الى أن "العدوان الإسرائيلي تسبب في خسائر إنسانية فادحة وأجبر أكثر من 1.2 مليون لبناني على النزوح العدوان الإسرائيلي".ودعا ميقاتي إلى "دعم اللبنانية وليس فئة دون غيرها، ومساندة لبنان ومؤسساته الدستورية واستمرار المساعدات كما دعا لعدم التدخل في بلاده الداخلية".وأكد ميقاتي التزام لبنان الكامل والواضح بالقرار 1701 ونشر بالجنوب داعيا إلى وقف النار فورا.وقال ميقاتي: "نحن بصدد إنشاء صندوق تشرف عليه الأمم لإعادة الإعمار ولتمويل إعادة النازحين.وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، القمة الإسلامية. وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعمال القمة.وقال الأمير محمد بن سلمان إن القمة تنعقد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مشدداً على أن "المملكة تجدد رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية في غزة كما ترفض انتقاص دور السلطة الفلسطيني".وأضاف أن المملكة ترفض إعاقة عمل الوكالات الإنسانية في غزة.وفي وقت سابق، وصل قادة والإسلامية وممثليهم إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية في الرياض من أجل حضور القمة، لبحث سبل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، والتي تأتي امتداداً للقمة الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها السعودية في نفس اليوم من العام الماضي.