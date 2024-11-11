من قمة الرياض.. الرئيس الفلسطيني يطالب بجعل غزة تحت ولاية "التحرير"

وقال في كلمة خلال القمة الإسلامية في الرياض: "يجب إحباط المخططات الإسرائيلية بفصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية".وطالب عباس "بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة"، قائلاً: "يجب دعم الدولي لتشكيل فلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".كما "إسرائيل بوقف الاحتلال والاستيطان خلال عام واحد وفقاً لقرار العدل الدولية".إلى ذلك، شدد عباس على أنه "يجب أن يكون قطاع غزة تحت ولاية فلسطين ومنظمة التحرير".