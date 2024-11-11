إسرائيل تتعرض لهجوم كبير.. إصابة مباني واحتراق سيارات وسط هلع واسع

نيوز – دولي

أفادت وسائل إعلامية عبرية بدوي صفارات الإنذار في حيفا وشفاعمرو وعكا والكريوت ومناطق أخرى في الجليل، إثر قصف عنيف على شمال .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه تم تسجيل العديد من اعتراضات الصواريخ في سماء حيفا والكريوت.

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن أضرار نتيجة سقوط صواريخ في كريات آتا، حيث اشتعلت النيران في هناك.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الهجوم وقع في كريات آتا عند محطة للحافلات في أحد شوارع المدينة، حيث أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح طفيفة بشظايا، وتم تسجيل أضرار جسيمة في المحطة نفسها وفي المجاورة.

هذا ونشرت منصات إخبارية إسرائيلية على "تلغرام"، من احتراق وسقوط الصواريخ في الكريوت.

كما أفادت الجبهة الداخلية الاسرائيلية بأن نحو 80 صاروخا أطلق باتجاه حيفا والجليل خلال الرشقة الصاروخية الأخيرة، فيما تم معالجة 28 شخصا إثر هذه الرشقة وآثارها.