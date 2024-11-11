ظهرت بخاتم خطوبتها المذهل.. كيت ميدلتون تثير اهتماما عالميا بعد فترة علاجها الكيماوي

نيوز – دولي

أثارت الأميرة كيت ميدلتون، اهتمام الصحافة العالمية في أول ظهور رسمي لها على هامش فعاليات يوم الذكرى بلندن، عقب انتهاء فترة علاجها الكيماوي الوقائي للسرطان، الأمر الذي اعتبر بمثابة تدريجية لكيت إلى حياتها الملكية.

وحضرت الأميرة مهرجان الذكرى الذي أقيم في الدوري الملكي البريطاني جنبًا إلى جنب مع كبار أفراد العائلة المالكة بما في ذلك زوجها الأمير ويليام ووالد زوجها الملك تشارلز الثالث، الذي يتلقى حاليًا العلاج من السرطان.

ونشر للأمير ويليام وزوجته عبر منصة إكس مجموعة من وأرفقها بالتعليق: "نجتمع معاً لتكريم شجاعة وتضحيات أولئك الذين خدموا ويواصلون خدمتهم في قواتنا المسلحة، دعونا نتوقف ونتأمل ونتذكّرهم دائماً. حتى لا ننسى".

وظهرت ويلز من على شرفة حكومي، وهي تعتمر قبعة سوداء وترتدي فستاناً قصيراً باللون الأسود على شكل سترة من Retro Coat ومزيّناً بزهرة الخشخاش الحمراء، وهو التقليد الذي يلتزم به البريطانيون تكريماً لمن توفّوا في أي صراع.

وأكملت كيت إطلالتها بجوارب خفيفة، وانتعلت حذاء (Romy 100) باللون الأسود من Jimmy Choo، وحملت حقيبة مربعة صغيرة الحجم ومبطّنة من جلد الخراف من Chanel.

ونسّقت كيت مع ملابسها مجموعة من المجوهرات الملكية البارزة، كان أهمها خاتم خطوبتها المذهل الذي عادت لارتدائه لأول مرة منذ أشهر من نزعه والظهور بدونه، وتزيّنت أيضاً بأقراط الأميرة ديانا المتدلية الماسية، وبقلادة من اللؤلؤ على شكل سلسلة عتيقة من مونيكا فينادير، بالإضافة إلى دبوس لذراع الأسطول الجوي الذي ترأسه.

وحضر حفل الذكرى أفراد العائلة المالكة، وفي مقدّمهم الملك تشارلز، في حين لم تتمكن زوجته الملكة كاميلا من الحضور لإصابتها بعدوى في الصدر، حيث أكد قصر بكنغهام أنها لن تحضر الفعاليات بناءً على نصيحة الأطباء للتعافي من العدوى، على أن تعود إلى أداء المهام العامة مطلع الأسبوع المقبل.