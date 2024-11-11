بزشكيان يغيب عن "كوب 29" بسبب إسرائيل

ونقلت الصحيفة عن في الإعلامي الحكومي الإيراني قوله: "تم اتخاذ قرار عدم مشاركة الرئيس مسعود بزشكيان في قمة التغير المناخي، في أعقاب الوضع المعقد وحضور الوفد الإسرائيلي القمة".وانطلق في باكو، اليوم الاثنين، مؤتمر الأمم الأطراف في اتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، التي ستركز على مكافحة تغير المناخ، بمشاركة دول وحكومات ومنظمات دولية.وإلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عدم حضور القمة لأسباب محلية ودولية.وكان رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، قد حذر الأسبوع الماضي بزشكيان من المشاركة في قمة المناخ في أذربيجان.وقال الصحفي حسين شريعتمداري في مقال له: "تمت دعوة رئيس إسرائيل أيضًا إلى قمة باكو؛ وإذا ذهب بزشكيان إلى باكو فسوف يقع في فخ خطير"، مضيفاً "ليس لجمهورية أذربيجان الحق ولا يحق لها دعوة رئيس إسرائيل".يُفترض أن يختتم مؤتمر الأمم السنوي للمناخ مع هدف جديد للمساعدات المالية للدول النامية، حتى تتمكن من الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي العالمي والتكيف مع التغير المناخي.وسيحل الهدف الجديد، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، محل الهدف المتمثل بمئة مليار دولار الذي حُدد عام 2009 وتحقق بصعوبة سنة 2022.ودعا مؤتمر الأمم المعني بالتغير المناخي "كوب 28/COP28"، الذي انعقد في إمارة دبي قبل عام، إلى "الانتقال" نحو التخلي عن النفط والغاز والفحم، بينما تعقد المفاوضات هذا العام في أذربيجان، التي تُعدّ مصدّراً رئيساً للمواد الهيدروكربونية.