البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض

أصدرت القمة الإسلامية التي انعقدت، اليوم الاثنين، في السعودية الرياض بيانها الختامي.



وحذر قادة والإسلامية في البيان الختامي الصادر عن القمة التي عقدت اليوم في السعودية الرياض، من "خطورة التصعيد وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الذي امتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، وانتهاك سيادة وسوريا وإيران".

وطالبت القمة الإسلامية مجلس الدولي بـ"الاستجابة للإجماع الدولي وقبول فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإصدار قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وأكدت القمة على "دعم جهود مصر وقطر بالتعاون مع الولايات الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات".

ودعا القرار الصادر عن القمة، المجتمع الدولي الى "تنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره في أسرع وقت ممكن".

وندد قادة والإسلامية بجريمة "الاخفاء القسري التي ترتكبها إسرائيل منذ بداية الحرب الحالية تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشهدت السعودية الرياض، اليوم الاثنين، قمة عربية - إسلامية لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة بحضور قادة دول إسلامية وعربية.