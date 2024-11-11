صدم الجميع.. مسن يدخل بسيارته مقهى مزدحم ويتسبب باصابات

نيوز – دولي

شهدت منطقة كوشاداسي في ولاية أيدين حادث سير مروعاً تسبب به سائق يبلغ من العمر 84 عاماً، حيث فقد السيطرة على سيارته ودخل بها إلى أحد المقاهي.

وسجلت المراقبة الحادث لحظة بلحظة، حيث عاش المتواجدون في المقهى لحظات من الرعب. وأصيب أحد المتواجدين في قدمه أثناء محاولته الهرب من موقع الحادث، ورغم إصابته، ظهر وهو يحاول تصوير بهاتفه المحمول، مما أثار استغراب المتابعين.

