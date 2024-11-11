لبنان.. 40 شهيدا ومصابا بغارتين "إسرائيليتين"

وقالت الوزارة في بيان، إن "11 شهيدا و7 مصابين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة السكسكية جنوبي البلاد".

وأضافت أن "8 شهداء و14 مصابا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة عين في شمال البلاد".وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.