ميلانيا ترامب ترفض لقاء زوجة بايدن.. والسبب غريب

لكن ميلانيا ترامب، لم تنس- على ما يبدو- اقتحام منتجع مارالاغو كجزء من تحقيق الحكومة الفيدرالية في وثائق سريةولهذا السبب، رفضت ميلانيا التي تستعد لاستعادة دور الأولى، عرضا بالتوجه إلى البيت الأبيض، يوم الأربعاء، والاجتماع مع جيل بايدن، في إطار تقليد بعد .تقليديا، عندما يستضيف الرئيس المنتهية ولايته الرئيس المنتخب القادم في المكتب البيضاوي، تستضيف الأولى خليفتها لتناول الشاي في .وكان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، قد دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لاجتماع في المكتب البيضاوي، غدا الأربعاء.وقال مصدر مطلع على قرار ميلانيا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية : "لن تذهب".وأضاف أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن "سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتجسس على درج ملابسها (ميلانيا) الداخلية. إنهم مثيرون للاشمئزاز".وتابع "جيل بايدن ليست شخصا تحتاج ميلانيا إلى مقابلته".تضارب في الجدول؟لكن مصادر أخرى تحدثت عن تضارب سابق في الجدول الزمني لميلانيا فيما يتعلق بمذكراتها التي صدرت حديثا. مشيرة إلى أن القرار لم يتم الانتهاء منه. وفق ما طالعته "العين الإخبارية" في "سي إن إن".وبعد انتخابات عام 2016، استضافت ميشيل أوباما ميلانيا لتناول الشاي في الغرفة الصفراء.ومع ذلك، لم تلتق ميلانيا بجيل بايدن بعد السباق المثير للجدل لعام 2020 حيث شكك زوجها بنتائج .