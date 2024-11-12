"ستكون هناك عملية ترحيل واسعة".. "قيصر الحدود" يوجه رسالة حادة

نيوز – دولي

وجه توماس هومان الذي عينه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مسؤولا عن ملف أمن الحدود، رسالة إلى حكام الولايات الديمقراطيين الذين يعارضون الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال هومان "قيصر الحدود" الذي كان بأعمال مدير الهجرة والجمارك خلال ترامب الأولى، في حديث لشبكة "فوكس نيوز": "إذا لم يكونوا على استعداد للمساعدة، فابتعدوا عن الطريق لأن الهجرة والجمارك (ICE) ستقوم بعملها".

ورأى أن بعض السلطات القضائية ستعمل مع الإدارة، إلى أنه "مع كل الجرائم الغريبة والاعتداء الجنسي على الشابات وقتلهن، كان بعض عمداء يتقدمون ويعملون معنا خلف الكواليس".

وقال إنه "سيكون من المفيد الحصول على "قوة مضاعفة" للمساعدة من حكومات الولايات والحكومات المحلية، وأن يتمكن العملاء من الوصول إلى سجون المقاطعة حيث يتم حبس المجرمين الخطيرين من المهاجرين غير الشرعيين، إلا أنه شدد على أن نقص هذه المساعدة لن توقف العمليات".

وأضاف: "إذا كنت لا تريد العمل معنا، فابتعد عن الطريق. ما يعنيه ذلك هو أنه بدلا من إرسال 100 شخص إلى بوسطن، سنرسل 200 عميل إلى بوسطن، وسننجز المهمة"، لافتا إلى أنه "لدينا تفويضا.. أعتقد أن الشعب الأمريكي أعطى للتو الرئيس ترامب تفويضا. ولهذا السبب تم انتخابه، لتأمين الحدود وإنقاذ الأرواح وترحيل الناس، وخاصة من تهديدات الأمن القومي وتهديدات السلامة العامة. لذا، إذا كنت لن تساعدنا، تنحى جانبا، لكن لا تقف في طريقنا، لأنه ستكون هناك عواقب".

وذكر هومان أنه "لن تكون عملية تمشيط واسعة النطاق للأحياء، ولن تكون مداهمات واسعة النطاق. ستكون عملية إنفاذ مستهدفة"، معتبرا أنه "مع دخول ملايين الأشخاص بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية في ظل بايدن، يجب أن تكون هناك عواقب على أولئك الذين يتبين أنهم ليس لديهم طلب لجوء صالح، وإلا فلن تكون هناك إجراءات قانونية سليمة".

وشدد على أنه "ستكون هناك عملية ترحيل واسعة النطاق لأننا لم نشهد هجرة غير شرعية ضخمة من قبل، حيث سيتم إصدار أوامر بترحيل 90% منهم. هذا أمر منطقي".