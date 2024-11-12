تحذيرات عاجلة من هجوم على سياح إسرائيليين في جزيرة شهيرة

نيوز – دولي

أفادت التايلندية بوجود معلومات حول نية تنفيذ هجوم ضد سياح إسرائيليين في جزيرة "كو فا نغان" خلال حفل "اكتمال القمر" يوم القادم.

وقال موقع "واي نت" العبري، اليوم الثلاثاء، إنه تم نشر الحواجز الأمنية في جزيرة "كو فا نغان" التايلندية، كما كثفت خلال الأيام الأخيرة أنشطتها في المنطقة، استعدادا لأي حدث غير متوقع خلال الحفل الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الإسرائيليين، والمقرر إقامته يوم 15 نوفمبر، وهو يوم عطلة في تايلاند.

ونقل "واي نت" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "المسألة معروفة لديهم، وأنه يتم التعامل معها بجدية، خاصة أن الجزيرة تضم الآلاف من الإسرائيليين، بغض النظر عن وثيقة التحذير الصادرة عن التايلاندية".

وأضافت "من المتوقع صدور من مجلس القومي الإسرائيلي قريبا".

ويأتي الخوف من وقوع هجوم في تايلاند بعد أسابيع قليلة من التحذير غير المعتاد للسياح في سريلانكا، حيث أصدر مجلس القومي الإسرائيلي تحذيرا من السفر إلى هناك، وطالب بالخروج على الفور من منطقة أروغام باي ومنطقة الشواطئ في جنوب وغرب البلاد.

ووقعت سلسلة من الهجمات على مشجعي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي في أمستردام ليلة 8 نوفمبر، عقب انتهاء مباراة في الدوري الأوروبي ضد "أياكس" المحلي. وأسفر الهجوم عن إصابة ما يتراوح بين 20 و30 شخصا.

وقام مشجعون للنادي الإسرائيلي بتمزيق أعلام فلسطينية كانت معلقة على واجهات أبنية ومحال في العاصمة الهولندية، الأمر الذي شكل استفزازا لمناصري القضية الفلسطينية، اندلعت على إثره مشاجرات عنيفة، وتمت ملاحقتهم في العديد من مناطق أمستردام.