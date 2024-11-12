"جن وواقي ذكر متعفن".. وسام شعيب في مرمى النيران والزنزانة بانتظارها

جن في الرحمكتبت الطبيبة في منشور سابق لها عن حالة حضرت إلى عيادتها "وشها أبيض كأن مفيش في جسمها نقطة دم" وتشكو من نزيف مستمر منذ 6 أشهر، وعندما سألتها عن تناولها أي علاج أجابت لا يا دكتورة أنا مكشفتش أصلا.. أصل أخو جوزي راجل شيخ ويعرف ربنا كويس لما اشتكتله من موضوع النزيف حط إيده علي بطني وقالي إن فيه جن ساكن جوه الرحم بتاعي وعايزني أنزف طول الوقت علشان جوزي ميقربش مني، وعملت زار أكثر من مرة وبرضو مطلعش ولما تعبت أوي قولت أجي أكشف، متابعة: (الحالة بعد الكشف معاها كمية أورام ليفية متعددة أصغرها 6*7 سم ولما عملتلها صورة دم طلعت الأنيميا 6).واقي ذكري متعفنوفي منشور آخر مثير للجدل كتبت الطبيبة شعيب عن مريضة أخرى: كانت تشتكي من عدوى مهبلية منذ 6 أشهر، وكشفت أنها بعد الفحص: "لقيت جواها واقي ذكري متعفن بقاله شهور في المهبل وهو ده سبب العدوي، أرجوكم مفيش علاج نسا من غير فحص كامل مفيش علاج شفوي".وكتبت في منشور آخر: "حالة جايالي في النبطشية عندها نزيف مهبلي شديد بسبب إجهاض وهندخلها العمليات، الراجل إللي معاها أنا افتكرته زوجها فبقوله انزل اتبرع لها بالدم علشان هنحتاج لها كيسين دم، قالي اتبرع ليه؟ انا مش جوزها دا انا سواق التوكتوك اللي جايبها المستشفى".اعتقالهاوألقت أجهزة القبض على الطبيبة شعيب، صاحبة واقعة الفيديو المثير للجدل، المعروف إعلاميًا بفضح أسرار المرضى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق ما نقله الإعلامي عمرو أديب على الهواء عن مصدر أمني، لم يسمه.وأعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.وأكدت النقابة، في بيان، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.