الصحة اللبنانية تحصي ضحايا الغارات الإسرائيلية على بيروت

وقالت الوزارة في بيان إن "غارة الإسرائيلي على بعلشميه أدت في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة اثنين بجروح".وأفاد من جهته الأمني عن "غارة اسرائيلية استهدفت منزلا" في منطقة الجبلية البعيدة عن الحدود مع اسرائيل والتي نادرا ما تستهدف، إلى أن "المنزل يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال".يأتي ذلك غداة غارة دامية في أقصى شمال لبنان على منزل تقطنه عائلة نازحة كذلك أودت بحياة 8 أشخاص وفق وزارة .وتشنّ إسرائيل بين الحين والآخر غارات عنيفة على بلدات وقرى تقع خارج معاقل الحزب تستهدف سيارات أو أفرادا أو شققا سكنية.واستهدفت سلسلة غارات إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية صباح الثلاثاء، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد تعليمات أصدرها الجيش الإسرائيلي لإخلاء 4 أحياء فيها.